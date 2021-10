Leiche von vermisster Welserin gefunden

Von der 78-Jährigen fehlte seit Montagnachmittag jede Spur. Nachdem ihr Wagen im Gemeindegebiet von Micheldorf (Bezirk Kirchdorf an der Krems) lokalisiert worden, konzentrierten sich die Einsatzkräfte der Suchmannschaften auf dieses Gebiet.

Am Donnerstag wurde auch mittels Hubschrauber und Drohne vergeblich gesucht, am Freitag gab es für die Angehörigen dann traurige Gewissheit: Die Leiche der vermissten Welserin wurde am Vormittag von einem Mitglied der Alpinen Einsatzgruppe im Bereich Thurnhamberg gefunden.

Die Pensionistin dürfte im weglosen bewaldeten Gebiet über eine Felsstufe etwa acht bis zehn Meter abgestürzt sein, teilte die Polizei am Freitagabend mit. Fremdverschulden konnte nicht festgestellt werden.