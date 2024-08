Laudachsee: 61-Jährige Wanderin schwer gestürzt

Acht Kollegen der Bergrettung Gmunden und zwei Alpinpolizisten rückten am Freitag gegen 14 Uhr zu einem Einsatz am Laudachsee aus. Eine 61-jährige Wanderin aus Niederösterreich war am Wanderweg gestürzt. "Sie hatte so große Schmerzen im Brustbereich, dass sie nicht mehr aufstehen konnte", sagt Peter Cäsar, stellvertretender Ortsstellenleiter.

Die Niederösterreicherin wurde vom Bergrettungsarzt medizinisch versorgt und anschließend mit dem Notarzthubschrauber zum Spital in Gmunden geflogen.

Autorin Lena Gattringer Redakteurin Leben Lena Gattringer