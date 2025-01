Krebserkrankung als Armutsrisiko: "Soziale Probleme werden unterschätzt"

40 Prozent der Menschen in Österreich, die an Krebs erkranken, sind zwischen 15 und 65 Jahre alt, stehen also mitten im Berufsleben. Da die Heilungschancen bei Krebs mittlerweile erfreulicherweise bei 50 bis 60 Prozent liegen, geht es bei vielen Betroffenen früher oder später um den Wiedereinstieg ins Erwerbsleben. "75 Prozent fühlen sich aber nicht in der Lage, zeitnah wieder in den Beruf einzusteigen", sagt Kathrin Strasser-Weippl vom Zentrum für Onkologie im Wilhelminenspital Wien und wissenschaftliche Leiterin des Krebsreports, der gestern in Wien präsentiert wurde. Laut neuesten Zahlen schaffen es 77 Prozent der Betroffenen nach zwei Jahren wieder, ihrem Beruf nachzugehen, 23 Prozent gelingt dies allerdings nicht. Die damit verbundenen sozialen Probleme würden unterschätzt.

Erschöpfung als Nebenwirkung

"Es ist klar, dass längerdauernde Therapieformen, insbesondere intensive Chemotherapien, einen enormen sozialen Druck auslösen", sagte Ansgar Weltermann, Ordensklinikum Linz und Leiter des Tumorzentrums OÖ, bei einer Pressekonferenz. Krebsbehandlungen würden nicht selten ein anhaltendes Erschöpfungssyndrom, die sogenannte "Fatigue", auslösen. Andere Patienten würden über Konzentrationsstörungen klagen, die auch als "Chemo-Brain" bezeichnete Nebenwirkung einer Chemotherapie.

"All das hat Auswirkungen auf das soziale Leben und Erleben. Wir wissen aus Erfahrung, wie belastend die langfristigen sozialen Folgen der Krebserkrankung sind und dass diese manchmal schwerer wiegen als die Krebserkrankung selbst. Der chronische Stress, der dadurch ausgelöst wird, kann den Erfolg der Behandlung negativ beeinflussen."

Sicheres Netz für Betroffene

Damit die Menschen aufgrund einer Krebserkrankung nicht den Arbeitsplatz verlieren, forderten die Experten der Krebshilfe und der Österreichischen Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie einen effektiven Kündigungsschutz im Krankenstand. Zudem sollten Dienstgeber eine Wiedereingliederungsteilzeit gewähren müssen. Diese Möglichkeiten seien aber nicht allen Betroffenen bekannt und die Dienstgeber seien derzeit nicht verpflichtet, dieser Möglichkeit zuzustimmen. Um Krebspatienten zu helfen, "die durch die Krankheit unverschuldet in finanzielle Schieflage geraten sind", habe man vor zehn Jahren einen Soforthilfe-Fonds eingerichtet, berichtete Krebshilfepräsident Paul Sevelda. Daraus zahlte die Österreichische Krebshilfe bisher 3900 Patienten 3,4 Millionen Euro aus.

Palliativbetreuung ausbauen

Für Betroffene, bei denen eine Heilung nicht mehr möglich sei, müsse man die Hospiz- und Palliativversorgung dringend ausbauen, sagte Eva Katharina Masel von der Österreichischen Palliativgesellschaft.

Dafür wurden vom Nationalrat und Bundesrat ein Fonds eingerichtet und bis dato 108 Millionen Euro an die Bundesländer ausgezahlt, erklärte sie. Im Burgenland, in Kärnten, Nieder- und Oberösterreich, Tirol und Vorarlberg würden damit die stationäre und mobile Palliativ- und Hospizbetreuung erweitert oder zumindest der Bedarf dafür erhoben. Was mit dem Geld passierte, sei aber nicht überall nachvollziehbar, hieß es. Aus den anderen drei Bundesländern habe man nämlich auf Anfrage keine Information erhalten, wofür das vom Bund überwiesene Geld genutzt werde.

Autorin Barbara Rohrhofer Leiterin Redaktion Leben und Gesundheit Barbara Rohrhofer

