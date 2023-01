Auf dem Weg zur Polizei sah Raubopfer den Täter wieder

Ein 26-jähriger Rumäne aus Edt bei Lambach zeigte am Sonntag, kurz vor 6 Uhr, einen versuchten Raub in Stadl-Paura an. Ein ihm unbekannter Mann, der ein Messer am Gürtel mitführte, habe ihn zur Herausgabe von Bargeld und Goldschmuck aufgefordert. Unter dem Vorwand sich Geld aus seinem in der Nähe geparkten Auto zu holen, verschaffte sich das Opfer Abstand zum Täter. Der Rumäne konnte flüchten und verständigte die Polizei. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung war der Täter aber weg.

Bei seiner Einvernahme am Abend gab der Rumäne an, den unbekannten Täter auf dem Weg zur Polizeidienststelle im Ortsgebiet von Lambach wieder gesehen zu haben. Und diesmal führte die Fahndung zum Erfolg. Gegen 20.45 Uhr klickten die Handschellen. Bei einer Gegenüberstellung wurde der Verdächtige, ein 31-jähriger Syrer, der in Lambach wohnt, identifiziert. Er wird angezeigt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Andreas Kremsner Redakteur Online

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.