Klares Nein für Langlaufzentrum: 71 Prozent stimmten dagegen

Eine klare Absage erteilten die Bad Leonfeldner Bürger dem Ansinnen in Weigetschlag ein Langlaufzentrum samt Skirollerstrecke und Kunstschneedepot zu errichten. 71 Prozent der Wähler stimmten gegen das Projekt nur 29 sagten Ja. Die Mehrheit der Leonfeldner Wahlberechtigten scheint das Thema wenig zu interessieren, die Wahlbeteiligung lag bei 48,5 Prozent.

Die Frage, die die Wähler zu beantworten hatten lautete: „Soll der Gemeinderat der Stadtgemeinde Bad Leonfelden die für die Errichtung eines Langlauf- und Biathlon-Zentrums (...) benötigten Flächen mit der dafür erforderlichen Widmung versehen?“ Zwar scheint die Frage lediglich die Umwidmung zu betreffen, dennoch entwickelte sich die Bürgerbefragung zuletzt zu einer Pro und Contra-Abstimmung über das Langlaufzentrum selbst. Ohne Umwidmung sei das Projekt ohnehin gestorben.

„Alles für das Projekt getan“

„Wir hätten alles dafür getan um ein vernünftiges Projekt auf die Beine zu stellen. Es wurde viel Zeit und Geld investiert. Wir haben das alles geleistet, weil das Land ein Langlaufzentrum wollte“, sagt Peter Möllinger, der mit der Nordstern GmbH das Proejkt umsetzen wollte. Enttäuscht sei er nicht. „Mir tut es um jene leid, die so viel Energie reingesteckt haben. Zum weiteren Vorgehen sagt er: „Ohne Umwidmung, ist das Zentrum natürlich nicht möglich. Wir werden uns aber intern abstimmen, wie es im Winter weitergeht“. Eines stehe für Möllinger fest: „Solche politischen Entscheidungen brechen das Ehrenamt komplett.“

Gecknickt zeigt sich auch Union-Obmann Wolfgang Bräuer: „Ich bin natürlich enttäuscht. Die Luft ist in der gesamten Langlauf-Sektion heraußen. Wie es mit dem Langlaufsport in Weigetschlag überhaupt weitergeht, will man über den Sommer entscheiden: „Die Motivation ist nicht mehr allzu groß“.

Bürgermeister Thomas Wolfesberger sagt zum Ausgang der Bürgerbefragung: „Das Ergebnis kommt nicht überraschend. Gerade weil im Februar und März viele Bad Leonfeldner ihre Meinung am Gemeindeamt mit ihrer Unterschrift kundgetan haben. In den letzten Wochen ist es um das Thema aber wieder deutlich ruhiger geworden“. Eine Wahlbeteiligung von 48 Prozent sei bei einer Abstimmung über ein Wintersportprojekt am 30. Juni ebenfalls zu erwarten gewesen.

Autor Thomas Fellhofer Lokalredakteur Mühlviertel Thomas Fellhofer