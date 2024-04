Kinderuni: Wenn das ganze Bundesland zum Campus für Nachwuchsforscher wird

Wenn Didone Frigerio eine Frage stellt, schnellen die Kinderhände in die Höhe. Seit Jänner bringt die Verhaltensbiologin der Universität Wien die Welt der Vögel in die Klassenzimmer des Salzkammerguts. Beobachten, dokumentieren, auswerten – wie richtige Ornithologen haben mehr als 700 Kinder zwischen acht und zwölf Jahren unter der Anleitung Frigerios und der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle in Grünau im Almtal gearbeitet. "Sie sind mittlerweile Experten, können nahezu jeden heimischen Vogel anhand des Aussehens benennen."

Es war der erste Teil jenes Projekts, mit dem die Kinderuni, der größte Nachwuchscampus des Landes, am 1. Mai in ihre mittlerweile 21. Saison gestartet ist. Was 2004 als außerschulisches Bildungsprogramm für Kinder und Jugendliche begann, ist mittlerweile groß geworden. Die Zahlen beeindrucken: 500 Lehrveranstaltungen, 3000 Kinder, 450 Dozentinnen und Dozenten.

Die Standorte sind über das gesamte Bundesland verteilt: Linz, Wels, Steyr, Hagenberg, Almtal und Ennstal. Und weil Oberösterreich heuer auch noch eine Kulturhauptstadt beherbergt und obendrein ein Brucknerjahr begeht, kommen Kunst und Kultur auch auf der Kinderuni nicht zu kurz. Laut Kinderuni-Rektor Andreas Kupfer seien mehrere Sonderprojekte geplant, die der Forschung und Wissenschaft eine ganz besondere Bühne gäben.

So werden etwa auch die Messdaten der Nachwuchs-Ornithologen künstlerisch "verarbeitet". Gemeinsam mit dem Kinder-Musik-Theater Bad Aussee wird ein Stück inszeniert, das die Auswirkungen der Klimakrise auf die Vogelwelt deutlich machen soll. Dazu wird mit den Kindern sogar ein eigener "Umweltsong" in einem Tonstudio aufgenommen und in das Stück integriert. Wer neugierig geworden ist, dem sei die Abschlussveranstaltung am 14. Juli ans Herz gelegt, dort feiert das Stück Premiere.

Und Anton Bruckner? Der geht heuer mit der Kinderuni auf Reisen. "Toni on Tour" heißt die Workshop-Reihe, bei der Kinder von fünf bis 15 Jahren in die Welt des berühmten Komponisten anlässlich dessen 200. Geburtstags eintauchen können.

Diplome für alle

Forschen, basteln, Chemikalien mischen und sogar in die Luft abheben – das Kursprogramm für die Kinderuni ist heuer abwechslungsreich wie nie zuvor.

Und wer eine Universität besucht hat, dem steht zum Abschluss eine Sponsion bevor: Am 11. Juli lädt die Kinderuni alle Teilnehmer in den Ursulinensaal am Linzer OK Platz zur Diplomübergabe.

Infos und Anmeldung zu allen Kursen und Workshops finden Sie unter: kinderuni-ooe.at

