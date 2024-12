Kinder zündeten mitten in Traun unzählige Böller: Eltern angezeigt

160 Dezibel: Silvesterböller in unmittelbarer Nähe

Binnen kurzer Zeit seien im Trauner Zentrum unzählige Böller gezündet worden. Drei Burschen im Alter von elf, 13 und 14 Jahren waren dafür verantwortlich. Sie konnten nach kurzer Fahndung angehalten werden, so die Polizei. Bei den Kindern wurden mehrere pyrotechnische Gegenstände der Kategorie F2 sowie drei nicht gekennzeichnete Knallkörper gefunden.

In Begleitung ihrer Mütter und Väter wurden die drei auf die Polizeiinspektion mitgenommen. Dort sagten die Eltern aus, dass sie die Böller bei Silvesterständen in Pasching und in Traun gekauft hätten. Die Folge waren mehrere Anzeigen gegen die Eltern der strafunmündigen Burschen. Der strafmündige 14-Jährige wurde nicht nur nach dem Pyrotechnik-Gesetz angezeigt, sondern auch nach dem Jugendschutzgesetz, da er verbotenerweise Tabakbeutel bei sich hatte.

