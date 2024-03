Kaiserwetter am Karsamstag, auch Ostersonntag wird sonnig

Sonne genießen können auch kleine Osterhasen-Helfer am Wochenende, bevor das Wetter dann wieder umschlägt.

Seit Wochen dominieren Luftmassen aus Westeuropa unser Wettergeschehen. Derzeit seien es warme Strömungen aus Südspanien, die Staub aus der Sahara zu uns wehen könnten, sagt Maximilian Stärz, Meteorologe bei Geosphere Austria. Dieser Staub kann den Himmel ein wenig eintrüben, was einen leicht abkühlenden Effekt hat. Die warme Luft aus Südwest staut sich seit Tagen an der Südseite der Alpen und fällt an der Nordseite als Föhnwind zu Tal.

Daher ist es derzeit überdurchschnittlich warm. Heute könnte sogar die 25-Grad-Marke geknackt werden, bei dieser Temperatur wird bereits von einem Sommertag gesprochen. Den März-Rekord aus 1977 sieht Stärz aber nicht gefährdet. Damals kletterte das Thermometer am 24.3. in Weyer auf 26,3 Grad.

"25 Grad oder ein bisschen mehr werden wir erreichen." Heute kann der Föhn Spitzen von etwa 60 Kilometern pro Stunde erreichen. Windischgarsten beispielsweise ist ein Ort, wo der Fallwind gerne auch ein wenig stärker bläst.

Der morgige Ostersonntag sollte ganz ähnlich verlaufen, sagt Stärz. Es ist den ganzen Tag trocken und sonnig, es bleibt föhnig. Die Temperaturen sind aber eine Spur kühler, erreichen in der Früh fünf bis elf Grad, am Nachmittag 18 bis 23 Grad. Zum Wandern oder Radfahren sollte das Wetter ideal sein. "Bei Bergtouren sind Stürme zu bedenken", mahnt der Meteorologe.

Kaltfront in der Nacht auf Montag

Der Wetterumbruch folgt in der Nacht auf Ostermontag, nachdem der Föhn seinen Höhepunkt erreicht hat. Eine westliche Kaltfront aus der Atlantikküche serviert uns Regenfälle, die sich auf das ganze Land ausbreiten. Die Höchstwerte am zweiten Osterfeiertag sollten dennoch mehr als 15 Grad erreichen, die morgendlichen Temperaturen liegen bei sechs bis 13 Grad.

Am Dienstag startet die Woche nach den Ferien bewölkt, regnerisch und teilweise stürmisch. Hin und wieder blinzelt die Sonne hervor, es bleibt mild bei bis zu 14 Grad. Die Frühwerte liegen bei zwei bis sechs Grad. Windig und unbeständig dürfte das Wetter auch in den kommenden Tagen sein. (staro)

