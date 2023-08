Jobs in der Pflege: Rotes Kreuz sucht Mitarbeiter

Rund 1970 berufliche Mitarbeiter sind gemeinsam mit den 23.000 Freiwilligen für die Organisation und das Funktionieren des oberösterreichischen Roten Kreuzes verantwortlich.

Vor allem in der Pflege und den sozialen Diensten fehlen viele Mitarbeiter, 50 offene Stellen gilt es zu besetzen. Aber auch in anderen Bereichen, in der Verwaltung oder beim medizinisch-technischem Personal beispielsweise, wird um weitere 20 Mitarbeiter geworben. Neben der Qualifikation in den jeweiligen Bereichen wird hauptsächlich nach Personen gesucht, welche die nötige Empathie mitbringen die dieser Job benötigt.

Der Job bietet die Möglichkeit "mit anderen etwas zu gestalten und ein Team hinter sich zu haben, dem man hundertprozentig vertrauen kann", sagt Walter Aichinger, Präsident des Roten Kreuzes in Oberösterreich.

So arbeitet Verena Bachmayer aus Ried im Traunkreis seit 2007 für das Rote Kreuz in Kirchdorf als mobile, diplomierte Pflegerin, hat mehrere Ausbildungen absolviert, wie etwa im Palliativbereich und im Wundmanagement. "Ich schätze die Abwechslung und die Flexibilität meiner Arbeit, die mir eine tolle Work-Life-Balance ermöglicht", sagt die 45-Jährige.

Die 31-jährige Katrin Pfleger hat die Fachhochschule für Gesundheitsberufe absolviert und arbeitet seit 2019 als biomedizinische Analytikerin im Labor der Blutzentrale des Roten Kreuzes. Dort testet sie Blutkonserven auf Verträglichkeit und Immunreaktionen. Sie ist froh, mit ihrer Arbeit "einen sinnstiftenden Beitrag zu leisten", sagt sie. "Ich bin mit Herzblut Teil eines tollen Teams", so die gebürtige Mühlviertlerin, die auch seit 2014 als Ehrenamtliche im Rettungsdienst tätig ist.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Pflege Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.