Jahrmarkt: "Es brucknert beim Urfix"

Ein vielfältiges Programm und zahlreiche Fahrgeschäfte erwartet die Marktbesucher auch beim diesjährigen Herbstmarkt am Urfahraner Jahrmarktgelände. Deswegen ist es bei der heutigen Pressekonferenz ziemlich laut, die Aufbauarbeiten sind noch in vollem Gang. "Das gehört dazu. Es ist spannend zu sehen, wie der Markt wächst und was alles dahintersteckt", sagt Linzer Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer (VP).

Aufgrund der starken Regenfälle der vergangenen Woche war ein kurzer Aufbaustopp notwendig, die Donau trat im Bereich des Jahrmarktgeländes aber dann zum Glück doch nicht über die Ufer. "Jetzt haben wir wieder die Freigabe und die Arbeiten gehen unter etwas größerem Zeitdruck weiter", sagt Peter Illchmann, der als Bereichsleiterdirektor für Gebäudemanagement und Tiefbau der Stadt Linz auch für die Hochwasserschutzmaßnahmen verantwortlich ist. "Die kritischen Pegelstände haben wir aber nicht erreicht und sind mit einem blauen Auge davongekommen."

Bekannte und neue Fahrgeschäfte am "Urfix"

Trotz der ungeplanten Verzögerungen wird der Urfahraner Jahrmarkt am 28. September pünktlich starten, verspricht Marktreferentin Lang-Mayerhofer. Das sei besonders der Flexibilität der Aussteller zu verdanken. "Sobald die Sonne wiedergekommen ist, haben wir mit dem Aufbau weitergemacht", bestätigt Heinrich Straßmeier, der in der vierten Generation das Familien-Schaustellerunternehmen betreibt. Das Straßmeier-Autodrom ist seit dem 19. Jahrhundert - mit Ausnahme der beiden Corona-Jahre - auf jedem "Urfix" vertreten und damit eine echte Institution. Das Ticket für eine Fahrt kostet wie im Frühling 4 Euro.

Das Autodrom begeistert jede Saison aufs Neue. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Neben den vielen bekannten Fahrgeschäften gibt es auch beim diesjährigen Herbstmarkt - im Frühjahr war es der 80 Meter hohe "Jules Verne Tower" - eine Sonderattraktion: der "Steamer" des deutschen Geschwisterpaars Langhoff. Dabei handelt es sich um eine Scheibe mit 22 Metern Durchmesser, auf der zwölf Gondeln montiert sind, die sich um sich selbst drehen. Die Scheibe selbst dreht sich ebenfalls und wird bis zu einer Höhe von 14 Metern aufgestellt - das verspricht ein rasantes Fahrerlebnis. Preis pro Fahrt: 6,50 Euro.

Der Sonntag zu Ehren Anton Bruckners

Auch in diesem Jahr soll zum traditionellen Programm des Marks etwas Neues geboten werden. Passend zum Bruckner-Jubiläumsjahr wird deshalb am letzten Markttag, den 6. Oktober, der Blasmusik-Sonntag ganz im Zeichen des Linzer Künstlers stattfinden. "Anton Bruckner soll schon 1860 am Urfahranermarkt gewesen sein, als dieser noch am Bernaschekplatz stattfand", sagt Lang-Mayerhofer. Seit 1902 findet der traditionelle Jahrmarkt an der Wildbergstraße in Urfahr statt.

Weil die "bekannteste Künstlerpersönlichkeit von Linz" nicht nur Musiker sondern auch Genussmensch war, wird an diesem Tag im Festzelt ein eigenes "Brucknermenü" angeboten. Geselchtes mit Griesknödel und dazu Sauerkraut - das soll eine der Leibspeisen von Anton Bruckner gewesen sein. Kulinarisch in Szene gesetzt wird das Leben des Künstlers auch mit einer sechs Meter langen Schaumrolle, die passen zum Jubiläum in 200 Ringe unterteilt ist.

Die Preise bei den Speisen und Getränken haben sich im Vergleich zum heurigen Frühjahrsmarkt nicht verändert. Eine Halbe Bier kostet 6,40 Euro, ein halbes Grillhähnchen 17,20 Euro.

Programmauswahl:

Samstag, 28. September : 9.30 Uhr: festlicher Einzug mit den Trachtenvereinen 10 Uhr: Begrüßung durch Vizebürgermeisterin Karin Hörzing (SP) und Marktreferentin Doris Lang-Mayrhofer (VP), anschließend Rundgang durch den Markt 11.30 Uhr: Festansprache und Bieranstich 10-11 Uhr: Freifahren bei allen Schaustellergeschäften

: Sonntag, 29. September: 9 Uhr: Frühstück am Riesenrad 11-17 Uhr: Radio Oberösterreich Partybühne

Montag, 30. September: ab 10 Uhr: Tag der Inklusion mit Vernissage im Mediancafé

Dienstag, 1. Oktober: 12-14 Uhr: Seniorentag mit Tanz und Tombolaverlosung sowie Urfahranermartk-Torte 19.30 Uhr: Donaupokal-Catchen: Wrestling Revival mit spektakulären Schaukämpfen, Tickets unter oeticket, im Festzelt oder Abendkasse, 15 Euro

Mittwoch, 2. Oktober: bis 19 Uhr: Familientag mit ermäßigten Preisen ab 20 Uhr: ÖH Semesteropening: Studentenparty im Festzelt

Freitag, 4. Oktober: 11 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst im Autodrom Straßmeier für Aussteller und Marktbesucher bis 21.30 Uhr: Late-Night-Verkauf an den Verkaufsständen 21.30 Uhr: Feuerwerk (Ersatztermin bei Schlechtwetter: Samstag, 5. Oktober)

Samstag, 5. Oktober: Brucknertag



Weitere Infos: urfahranermarkt.com

