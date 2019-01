Zwei Siege für den starken Nachwuchs der SV Ried

RIED. Die SV Ried holte beim Auftakt zur Rieder Hallenfußball-Bezirksmeisterschaft zwei von sechs möglichen Klassensiegen.

Die U11 der SV Guntamatic Ried holte den Bezirksmeistertitel. Bild: Privat

Gleich zwei Mal konnten sich die Nachwuchskicker der SV Guntamatic Ried zum Auftakt der Rieder Hallenfußball-Bezirksmeisterschaften, in der in insgesamt sechs Alterklassen die besten Nachwuchsteams ermittelt werden, in die Siegerliste eintragen. Beim U11-Turnier erreichten neben den Riedern auch noch die SPG Antiesental, die SPG Gurmet, zu der sich die Vereine aus Gurten und Mettmach zusammengeschlossen haben, sowie der USV Neuhofen die Finalrunde. Im Endspiel traf die SVR auf die Gurmet-Truppe. Dieses Duell gab es bereits in der Vorrunde. Dabei machte Gurten-Mettmach kurzen Prozess und fegte die Rieder mit 4:0 vom Parkett. Im Finale drehten die Wikinger den Spieß um und siegten mit 1:0. Im Spiel um Platz drei ließen die Antiesentaler nichts anbrennen und fertigten Neuhofen, das in der Gruppenphase noch als klarer 5:0-Sieger vom Platz gegangen war, mit 3:0 ab.

Ein reines Rieder Finale gab es beim U14-Bewerb, das nach einem torlosen Unentschieden im Siebenmeterschießen entschieden wurde. Dabei behielt die B-Elf mit 3:1 die Oberhand und sicherte sich damit den Pokal. Auch das Spiel um Platz drei ging in die Verlängerung. Nach einem 2:2 war die SPG Eberschwang/Ampflwang vom Punkt treffsicherer und setzte sich gegen Riegerting/Mehrnbach 4:2 durch.

Ergebnisse: U11-Turnier: Vorrunde, Gruppe A: 1. SPG Gurmet (18:3 Tore, 15 Punkte), 2. Ried (13:7, 10), 3. St. Martin (4:6, 5), 4. Hohenzell (3:9, 5), 5. Aspach/W. (3:11, 4), 6. Riegerting/Mehrnbach (4:9, 2). Gruppe B: 1. Neuhofen (15:0, 10), 2. SPG Antiesental (11:5, 9), 3. Pattigham/Pramet (1:5, 4), 4. Eberschwang (3:9, 4), 5. Taiskirchen (1:12, 1). Kreuzspiele: Gurmet - Antiesental 4:0, Neuhofen - SV Ried 1:3; Spiel um Platz 3: Antiesental - Neuhofen 3:0, Finale: Gurmet - SV Ried 0:1.

U14-Turnier: Vorrunde: Gruppe A: 1. SV Ried A (17:1 Tore, 15 Punkte), 2. Riegerting/Mehrnbach B (17:4, 12), 3. SPG Gurmet (13:8, 9), 4. Neuhofen (8:8, 6), 5. Waldzell/Lohnsburg (3:17, 1), 6. UFC PTA (4:24, 1). Gruppe B: 1. Ried B (17:0, 10), 2. Eberschwang/Ampflwang (5:6, 9), 3. Hohenzell (5:2, 7), 4. Antiesental (2:7, 1), 5. Riegerting/Mehrnbach A (1:15, 1). Kreuzspiele: SV Ried A - Eberschwang/Ampflwang 3:0, SV Ried B - Riegerting/Mehrnbach B 4:2; Spiel um Platz 3: Eberschwang/Ampflwang - Riegerting/Mehrnbach B 4:2 n. S. (2:2), Finale: SV Ried A - SV Ried B 1:3 n. S. (0:0).

Weitere Termine:

U8-Turnier: Sonntag, 27. Jänner: SV Antiesenhofen, U. Aspach/W., TSV Aurolzmünster, SV Eberschwang, SV Hohenzell, SV Lambrechten, U. Mehrnbach A, U. Mehrnbach B, UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt, USV Pattigham/Pramet, SV Ried A, SV Ried B, U. Senftenbach, USV Neuhofen.

U9-Turnier: Sonntag, 20. Jänner, ab 8 Uhr: Gruppe A: SV Antiesenhofen, SV Eberschwang, SV Hohenzell, U. Mehrnbach, USV Pattigham/Pramet, U. Aspach/W.; Gruppe B: SV Ried, SV Schildorn, TSV Utzenaich, UFC Riegerting, U. St. Martin.

U10-Turnier: Samstag, 26. Jänner, ab 10 Uhr, Gruppe A: USV Neuhofen A, UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt, UFC Riegerting, SV Waldzell, SPG Obernberg/Reichersberg, SPG Senftenbach/Aurolzmünster; Gruppe B: USV Neuhofen B, SV Eberschwang, SV Ried, SV Schildorn, SPG Gurten/Mettmach.

U12-Turnier: Samstag, 19. Jänner, ab 9 Uhr, Gruppe A: UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt A, SPG Antiesental, SV Eberschwang, USV Neuhofen, SPG Senftenbach/Aurolzmünster; Gruppe B: SPG Lambrechten/Taiskirchen, UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt B, SV Ried A, SPG Schildorn/Pattigham B, SV Hohenzell, SPG Obernberg/Reichersberg; Gruppe C: SPG Riegerting/Mehrnbach, SV Ried B, SPG Gurten/Mettmach, U. Aspach/W., SPG Schildorn/Pattigham A.

