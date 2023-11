Zu schnell: Auto überschlug sich im Innviertel mehrfach

Ein 18-jähriger Rumäne fuhr gegen 5.20 Uhr mit einem Auto von Waldzell in Richtung Haag/Hausruck. Neben ihm saß ein 25-jähriger Rumäne. Der Lenker fuhr auf der Kobernaußer Straße zu schnell, so die Polizei, und verlor beim Fahrbahnteiler kurz nach einer Haltestelle in Weiketsedt die Herrschaft über den Wagen. Er geriet auf die linke Fahrbahnböschung, anschließend überschlug sich das Fahrzeug mehrmals in einem Feld. Beide Männer konnten das Auto selbstständig über die Fahrertür verlassen. Ein Lkw-Lenker blieb an der Unfallstelle stehen, alarmierte die Einsatzkräfte und leistete gemeinsam mit einem anderen Autofahrer Erste Hilfe.

Der 18-Jährige Autofahrer erlitt beim Unfall Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde nach der medizinischen Erstversorgung durch den Notarzt mit der Rettung ins Krankenhaus Ried eingeliefert. Der 25-jährige Beifahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls mit der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert.

Am Auto entstand Totalschaden. Bei der Überprüfung des Fahrzeuges konnten schwere Mängel am Reifenprofil festgestellt werden.

