Zeitreise im Heimathaus: Schauspieler nehmen Besucher mit in Vergangenheit

BRAUNAU. Wenn diese Wände erzählen könnten – sie hätten viel zu sagen: Mehr als 800 Jahre alt ist das Heimathaus in Braunau, besonders bekannt ist seine historische Glockengießerei.

Nun, erzählen können zwar die Wände nichts, doch spannende Geschichten wurden auch so von Generation zu Generation weitergetragen. Diese Geschichte wollen Schauspieler bei Theaterspaziergängen zum Leben erwecken und schlüpfen in den historischen Räumen des Heimathauses in der Braunauer Altstadt in verschiedene Rollen.

Napoleon, Hexenschuss & Bärte

Verkleidet nehmen sie die Besucher mit auf eine Reise in die Vergangenheit und erzählen von damals, als die erste Siedlung am Innufer entstand. Und vom noch immer bekannten Mann, der einen so langen Bart hatte, dass er sogar darüber stolperte. Die Schauspieler wissen auch, wie man sich mit einem Aststück in der Hosentasche gegen einen Hexenschuss wehrt. Ach ja, und haben Sie schon gehört von der Braunauer Reederei-Familie, die mit Napoleon zu tun hat?

Wer sich für die spannende Geschichte der Stadt Braunau interessiert, der ist bei den Theaterspaziergängen genau richtig. Sie finden am Samstag, 1. Juni, 15 Uhr, zum ersten Mal statt.

Weitere Theaterspaziergänge sind am 6. Juli, 3. August sowie 7. und 14. September geplant, jeweils samstags, jeweils 15 Uhr. Achtung, die Teilnehmerzahl ist begrenzt!

Karten gibt es nur gegen Vorbestellung im Braunauer Bezirksmuseum Herzogsburg, dienstags bis samstags von 14.30 bis 17 Uhr, unter der Telefonnummer 07722/808-237.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Magdalena Lagetar Redaktion Innviertel Magdalena Lagetar