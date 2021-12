"Wollen Kindern unseren Glauben mitgeben"

Ihr Musik-Video "Darum feiern wir Ostern", aufgenommen mit befreundeten Familien während des ersten Lockdowns, schaffte es sogar ins Fernsehen: Die singende Familie Schmid aus Braunau ist regelmäßig Kirchenbesuchern in der Gegend bekannt. Jetzt veröffentlicht sie ihre erste CD. "Königskinder" heißt ihr Werk, darauf zu hören sind selbst geschriebene und komponierte Lobpreis- und Messlieder für Kinder.

Elf Jahre lang haben Karin und Christian Schmid an dem Inhalt gearbeitet. Bei einer Wanderung ist der erste Liedtext entstanden, damals war ihr ältester Sohn Tobias gerade erst auf die Welt gekommen. "Wir haben uns überlegt, was wollen wir unseren Kindern mitgeben? Was soll ihnen erhalten bleiben? Was sollen sie wissen?", sagt Christian Schmid. Der Glaube an Gott spielt im Leben der beiden eine zentrale Rolle und genau dieser soll weitergegeben werden. Zeile um Zeile setzte Christian Schmid im Laufe der Zeit zusammen, elf Jahre später haben die beiden vier Söhne und veröffentlichen die erste CD. Die selbst geschriebenen und komponierten Lieder sind kindgerecht, rhythmisch und laden zum Mitsingen ein. "Kinder hören ja ständig Musik und oft Lieder immer wieder, bis sie sie auswendig können. Sogar auf Englisch, obwohl sie noch gar nicht richtig Englisch können. Sie merken sich das, behalten es. Deshalb auch diese CD", erklärt Christian. Noch einprägsamer für das Kinderohr: Kinder singen die Lieder auf der CD mit und erklären auch den Messablauf in der Kirche. Ein Songbook der Lieder gibt es gratis dazu. Die Lieder eignen sich auch für Kinder- und Familiengottesdienste, sagt Christian Schmid. Er spricht aus Erfahrung: DieSchmids leiten regelmäßig Familiensonntage in der Pfarre Höft in Laab und ist in der Stadtpfarre Braunau St. Stephan verwurzelt. Dort gestaltet das Team Familie Schmid auch die morgige Kindermette um 15.30 Uhr musikalisch.

CD-Cover Bild: privat

Die CD wurde im Studio der Loretto-Gemeinschaft in Salzburg aufgenommen. Bestellt werden kann sie online unter dombuchhandlung.buchkatalog.at