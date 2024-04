WKG Innviertel erwartet sich heute eine Steigerung

Heute geht die zweite Runde der Bundesliga im Gewichtheben über die Bühne. Die WKG Innviertel Lochen/Ranshofen gastiert um 18 Uhr bei den Aufsteigern der WKG Öblarn/AV Graz. Gegen den Liga-Neuling aus der Steiermark sind die Innviertler die Favoriten, vor allem, weil sie in der vergangenen ersten Runde starke 1609 Punkte abgeliefert haben.

Mit der 19-jährigen Lena Raidel, die in der Damen-Bundesliga Ende März die Norm für die Teilnahme an der U20-EM im Herbst in Polen erreicht hat, geht ein vielversprechendes Talent für die Innviertler an den Start. Eine klare Steigerung im Vergleich zur Runde eins peilt der 25-jährige Jakob Weber an. Zum Auftakt gelang Weber jeweils nur ein gültiger Versuch beim Reißen und Stoßen. Heute will er jedenfalls wieder mehr Kilos auf die Bühne bringen. Eine Leistungssteigerung erwartet sich auch Patrick Dürnberger. Der ÖGV-Sportdirektor war mit seiner Zweikampfleistung in Runde eins nicht vollends zufrieden. Seine starke Auftaktform will indes der 23-jährige Maximilian Moldaschl bestätigen, der heute ein weiteres Mal die Chance erhält, sich in der Bundesliga-Mannschaft der Innviertler zu präsentieren.

