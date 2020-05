Wird die Saison fortgesetzt? Heute ist für die SV Ried Tag der Entscheidung

Strömender Regen und nur sieben Grad begleiteten die SV Guntamatic Ried beim Trainingsauftakt nach einer rund zwei Monate langen Pause am Freitagvormittag. Den Spielern waren die äußeren Bedingungen egal, mit einem lauten Schrei der Freude liefen die Kicker auf den Trainingsplatz im alten Rieder Stadion. "Die Freude und Erleichterung, wieder auf den Rasen zurückzudürfen, ist bei allen riesengroß", sagte SV-Ried-Geschäftsführer Roland Daxl.

Tag der Wahrheit für die SV Ried

Während die Mannschaft nach der Zwangspause in den ersten Tagen behutsam wieder in das Training einsteigt, steigt die Spannung im Umfeld des Vereins vor der Abstimmung der Zweitligavereine am heutigen Montag. Bei der Sitzung, die um 11 Uhr beginnt, wird darüber abgestimmt, ob die Zweite Liga fortgesetzt wird oder nicht.

"Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Covid-19-Situation ist es aus meiner Sicht möglich, weiterzuspielen. Es sind zahlreiche Vereine dabei, die Voraussetzungen für eine Ligafortsetzung zu erfüllen. Ich hoffe und bin zuversichtlich, dass wir alle eine gemeinsame, gute Lösung finden werden, um auch die Zweite Liga sportlich abschließen zu können", sagt Rieds Trainer und Sportdirektor Gerald Baumgartner im OÖN-Gespräch. Der Fitnesszustand der Spieler, die mit Ausdauer- und Krafteinheiten ein intensives Heimprogramm absolvierten, sei gut, so Baumgartner.

Vor der heutigen Entscheidung zeigt sich Daxl vorsichtig optimistisch. "Wir hoffen, dass wir einen möglichst breiten Konsens in der Zweiten Liga erzielen können, um die Saison sportlich zu beenden. Das Stimmungsbild bei den Vereinen war diese Woche deutlich positiver als noch vor drei Wochen", sagte Daxl. "Wir haben den Vereinen unsere medizinischen Ergebnisse zukommen lassen, Tests angeboten und Kontakt mit Medizinern hergestellt. Wir haben sehr intensiv an einer Ligafortsetzung gearbeitet und haben dafür ein gewisses Verständnis von den anderen Vereinen erhalten", sagte Daxl. Angesprochen auf die Vorgänge beim LASK antwortete Daxl: "Ich will dazu nicht viel sagen, dumm war es aber schon."

Auf die Gesundheit der Spieler lege man sehr großen Wert. "Jeder Spieler hat eine Covid-19-Verpflichtungserklärung unterschrieben. Spieler und Betreuerteam sollen auch privat die Kontakte minimieren, so Daxl. Jeder in der Mannschaft sei enorm fokussiert, schließlich habe man ein großes Ziel vor Augen.

Alle Spieler wurden vor dem Trainingsauftakt laut Daxl negativ auf das Covid-19-Virus getestet. Um das große Ziel auf sportlichem Wege erreichen zu können, müssen die Rieder heute die vielleicht größte Hürde nehmen. Eine Entscheidung für eine Ligafortsetzung wäre ein großer Schritt in Richtung Bundesliga. Das Ergebnis der Abstimmung dürfte am Montagnachmittag vorliegen. Dem Vernehmen nach könnte die Zweite Liga am ersten Juni-Wochenende (5. bis 7. Juni) fortgesetzt werden.

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at