"Wir sind Sommer": Viel Livemusik in Braunau und Simbach

Der grenzüberschreitende Veranstaltungskalender in Braunau und Simbach ist prall gefüllt: Auf dem Programm stehen neben viel Live-Straßenmusik zwei Streetfoodfestivals sowie das internationale Zwillingstreffen und ein Open-Air-Kinoabend.

Sommerliches Flair soll in den beiden Schwesterstädten Braunau und Simbach spürbar werden, wenn rund 20 Bands live am Stadtplatz Braunau und in der Maximilianstraße in Simbach auftreten. Der erste Livemusik-Straßenauftritt ist am Donnerstag, 8. Juni, um 16 Uhr in Simbach und 17.30 Uhr in Braunau. Es spielt "Cisco Biltre". An diesem Tag steht auch das internationale Zwillingstreffen auf dem Programm, die OÖN berichteten. Unter anderem wird zum Frühschoppen am Kirchenplatz in Braunau geladen. Zwei Streetfoodfestivals locken in diesem Sommer ebenfalls in die beiden Städte – nach Simbach am Samstag, 10., und Sonntag, 11. Juni, nach Braunau Anfang September. Gemeinsam Radlfahren – und zwar grenzüberschreitend – ist am Sonntag, 18. Juni, möglich. Am 12. August verwandelt sich der Braunauer Stadtplatz wieder in einen Kinosaal, es wird zu einem Open-Air-Filmabend geladen. Neu ist das Format "Geh’ma Braunau-Simbach", ein Familienerlebnistag, der am 10. September veranstaltet wird.

Auch in diesem Sommer gibt es einen Stempelpass: Wer lokal einkauft oder einkehrt, der kann bei einem Gewinnspiel mitmachen. Hauptpreis ist pures Gold: eine Wiener-Philharmoniker-Münze im Wert von etwa 1000 Euro, die die Raiffeisenbank Region Braunau zur Verfügung stellt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper