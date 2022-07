Wildromantischer Kulturgenuss am Kößlbach

Die Kulisse ist vielversprechend, ebenso das Programm: Zum zweiten Mal gehen in der Schardenberger Ortschaft Kneiding am wildromantischen Kößlbach von 14. bis 17. Juli die Kulturtage über die Bühne. Beim 2. Open-Air-Sommer werden vier Tage lang Musik und Kabarett geboten.

Der Auftakt erfolgt am Donnerstag, 14. Juli, mit der Wiener Szeneband "Gewürztraminer". Sie stellen ihr neues Album "A bissl übertrieben" vor – mit Gypsy-Balkan-Mundart-Pop in seiner vollen Bandbreite. Weltmusik wird dabei mit Wortspielereien und Sarkasmus in Mundart versehen und ergibt den einzigartigen GewürztraminerSound, so die Veranstalter.

Am Freitag, 15. Juli, kommt der "Kneidingfan", Kabarettist Sigi Zimmerschied aus Passau, mit seinem neuen Programm "Maskenball" auf die Open-Air-Bühne beim Wirt z’ Kneiding – übrigens dort, wo er normalerweise im Winter Eisstock schießt und im Sommer sein Krügerl Bier genießt. Ein deftiges Programm über 90 Minuten ist zu erwarten.

Die "Strottern" folgen am Samstag, 16. Juli, mit dem Programm "Schau di an". Das Zweigespann der Wiener Musikszene mit internationaler Bedeutung bilden zwei Vollblutmusiker. Klemens Lendl und David Müller sorgen in den originellen Wienerliedern für besonderen Genuss. "Einfach Leiwand!" - so würde der Wiener dazu sagen: das Wienerlied vom Allerfeinsten, virtuos dargeboten, und das in zeitgenössischem Zwirn.

Für Augen- und Ohrenschmaus sorgen zum Abschluss am Sonntag, 17. Juli, die "5/8erl in Ehr’n" mit dem neuen Album "Yeah Yeah Yeah" im Gepäck. Die aus Wien stammende Band gehört zu den besten Live-Bands des Landes. Ihren Stil umschreibt die im Sommer 2006 gegründete Gruppe gerne als "Wiener Soul".

Mit diesem anspruchsvollen Programm kommt wieder Schwung ins beschauliche idyllische Tal zwischen den beiden Gemeinden Schardenberg und Esternberg.

Die Veranstaltungen am Donnerstag, Freitag und Samstag beginnen jeweils um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr), die Veranstaltung am Sonntag bereits um 19 Uhr (Einlass 18 Uhr). Mehr unter www.scharfrichterhaus.de oder 0049/851/35900.