Wiesinger Bau plant neuen Standort in Riedau

Die Zusammenarbeit erfolgt dabei wechselseitig, denn Wiesinger baut in weiterer Folge einen zweiten Standort in Riedau auf. Dieser schaffe sinnvolle Synergien mit dem Firmenstandort in Tumeltsham, sagt Eigentümer Roland Wiesinger. "Denn die Bündelung von Hochbaukompetenzen in der Region ermöglicht zahlreiche organisatorische und wirtschaftliche Optimierungen, insbesondere die der personellen und materiellen Ressourcen."

Für Andreas Praschl, Eigentümer der O-Fassadentechnik, war die fehlende Nachfolge aus der Familie ein wesentlicher Beweggrund für diesen Schritt. "Es war mir wichtig, rechtzeitig eine externe Unternehmensnachfolge vorzubereiten, um den Fortbestand des Betriebes und der Mitarbeiter zu sichern."

