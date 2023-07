Waldzeller Dorffest: Andi Goldberger seit 1995 ein Fixstarter

Am Sonntag, 30. Juli 1995, feierte das Waldzeller Dorffest in der Rieder Gemeinde seine Premiere. Damals erreichte der mit Abstand berühmteste "Sohn" Waldzells seinen Karrierehöhepunkt. Andreas "Goldi" Goldberger gewann in diesem Jahr den Gesamtweltcup und die Vierschanzentournee. Willi Litzlbauer war viele Jahre Initiator des "Goldi-Fanclubs", der den Skispringer auf zahlreichen Veranstaltungen lautstark unterstützte.

Litzlbauer, im Innviertel bekannt wie ein sogenannter "bunter Hund", hatte damals, gemeinsam mit Georg Mairinger, die Idee, ein Dorffest in Waldzell ins Leben zu rufen.

Seither ist die Veranstaltung, die heuer zum bereits 27. Mal über die Bühne geht, immer mehr gewachsen und genießt in Waldzell und den umliegenden Gemeinden Kultstatus. Das Motto: "Beim Waldzeller Dorffest muss man einfach dabei sein."

Goldberger war immer dabei

Einer der Hauptorganisatoren heißt fast 30 Jahre später noch immer Willi Litzlbauer und für Andi Goldberger, der seit vielen Jahren in Mondsee lebt, ist ein Besuch an diesem Wochenende in seiner Heimatgemeinde nach wie vor Pflicht. "Goldi war von Anfang an immer dabei. Durch seine Popularität haben wir das Fest damals aufgebaut und bekannt gemacht. Wäre er nicht gewesen, dann hätte sich das Dorffest sicher nicht derart positiv entwickelt", sagt Litzlbauer.

Andreas Goldberger und Willi Litzlbauer mit einer "Goldi-Plakette" vom ersten Waldzeller Dorffest 1995 Bild: Streif

"Ich war seit 1995 immer dabei. An diesem Tag kommt der ganze Ort zusammen. Ich freue mich wirklich schon sehr auf meinen 27. Besuch", sagt Goldberger.

Heuer findet das Dorffest am Samstag, 29. Juli (ab 16 Uhr mit einer "Probebeleuchtung" vor dem Gemeindeamt), und am Sonntag, 30. Juli, statt. Vor allem am Sonntag werden tausende Besucher in Waldzell erwartet.

Los geht es um 9 Uhr beim Andreas-Goldberger-Platz im Ortszentrum mit einer Familien- und Legendenwanderung. Neben Goldberger werden unter anderem der zweifache Skisprung-Weltmeister Heinz Kuttin, Trainerlegende Heinz Hochhauser und die Schildorner Skispringerin Jacqueline Seifriedsberger die gemütliche Wanderung in Angriff nehmen. "Wir hoffen, dass wieder Hunderte mitgehen", sagt Litzlbauer.

"Großer Zusammenhalt"

"Bei diesem Fest kommen alle zusammen, und man merkt, wie groß der Zusammenhalt in unserer Gemeinde ist", sagt Bürgermeister Johannes Aigner. Im vergangenen Jahr sei laut Litzlbauer und Ortschef Aigner ein neues Komitee, bestehend in erster Linie aus führenden Funktionären der Waldzeller Vereine, gegründet worden. "Es kommen neue und sehr gute Ideen, das ist sehr positiv", betonen die beiden.

Weitere Informationen und das gesamte Programm des heurigen Waldzeller Dorffestes gibt es online unter www.waldzeller.at.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif