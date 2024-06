Vortrag und Theater zu "Mein Kampf" in Braunau

Es ist eine Ankündigung, die aufhorchen lässt – nicht zuletzt, weil sie aus Adolf Hitlers Geburtsstadt Braunau kommt: Das Bauhoftheater zeigt im Zuge des diesjährigen Theatersommers George Taboris Theaterklassiker "Mein Kampf" in Braunau. "Dieses geniale Stück in Braunau zu inszenieren, steht schon lange auf unserer Agenda", sagt Regisseur Robert Ortner – die OÖN berichteten.

Provokation oder künstlerische Geschichtsbewältigung? Es gehe um Letzteres. Als Ergänzung zum Theaterprojekt des Bauhoftheaters lädt der Verein für Zeitgeschichte Braunau zu einem informativen Vortrag mit dem Salzburger Historiker Othmar Plöckinger ein. Dieser hat sich intensiv mit der Entstehungs- und Publikationsgeschichte von Hitlers "Mein Kampf" auseinandergesetzt und hält am Mittwoch, 26. Juni, um 19.30 Uhr im Raiffeisen-Dienstleistungszentrum Braunau einen Vortrag mit dem Titel "Adolf Hitlers ‚Mein Kampf‘ – Entstehungsgeschichte, Verbreitung und Bedeutung dieses Buches". Der Historiker wird auch Fragen aus dem Publikum beantworten.

Premiere feiert das Bauhoftheater mit dem humorvollen, tiefsinnigen, mit bitterschwarzem Humor überzeugenden Theaterstück "Mein Kampf" am Donnerstag, 11. Juli, 20 Uhr, auf dem Kirchenplatz in Braunau.

Wie immer ist das Bauhoftheater-Ensemble besetzt mit Profis und Amateuren. Patrick Brenner schlüpft in die Rolle des jungen Hitler. Guido Drell spielt Schlomo Herzl, einen der beiden Juden, mit denen der junge Hitler in einem Männerheim in Wien wohnt, während er sich an der Kunstakademie bewirbt. Heuer hat der in Braunau geborene Musiker Rudolf Wakolbinger auf Basis klassischer Musik den Soundtrack zum Stück komponiert.

Theatersommer: Die Termine

Vortrag: „Adolf Hitler ‚Mein Kampf’ – Entstehungsgeschichte, Verbreitung und Bedeutung dieses Buches“ von Othmar Plöckinger am Mittwoch, 26. Juni, 19.30 Uhr, Raiffeisen-Dienstleistungszentrum Braunau. Eintritt frei.

Open-Air-Konzert: Swing und Schlager von „Eddie Luis & Die Gnadenlosen“ auf der Freiluftbühne am Oberen Stadtplatz am Mittwoch, 3. Juli, 19 Uhr, Eintritt frei.

Musik und Tanz: Gemeinsam mit der Initiative „Eine Welt“ wird am Dienstag, 6. August, 20 Uhr, am Kirchenplatz, ein Konzert des „Mozart Consort Salzburg“ veranstaltet. Von Bolero über Fandango bis Tango ist alles dabei. Eintritt frei.

Mein Kampf: Theateraufführungen von Donnerstag, 11. Juli, bis Samstag, 3. August, 20 Uhr, am Kirchenplatz, Zusatztermine von Mittwoch, 7., bis Freitag, 9. August. Nähere Infos und Karten unter bauhoftheater.at

Autorin Magdalena Lagetar Redaktion Innviertel Magdalena Lagetar