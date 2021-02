Viertelfinal-Duell entscheidet über Europacup-Einzug

Dafür muss die Mannschaft von Trainer Dominik Kefer den Einzug in das Halbfinale schaffen.

Im Viertelfinale kommt es jetzt zum Duell mit Amstetten. Jene Mannschaft, die zuerst zwei Spiele gewinnt, kommt eine Runde weiter. Erst vor wenigen Tagen kam es im Cup-Halbfinale ebenfalls zum Aufeinandertreffen dieser beiden Teams, hier behielt Amstetten denkbar knapp mit 3:2 die Oberhand. Das erste Spiel in der Viertelfinal-Serie findet am Donnerstag, 25. Februar, um 19 Uhr in der Messehalle 18 in Ried statt.