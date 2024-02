VIB: Zwei Konzerte an einem Wochenende

Diese laden am Samstag, 9. März, um 19.30 Uhr zum Orchesterkonzert in den Mehrzwecksaal nach Brunnenthal ein. Das Konzert findet zum zwölften Mal statt und steht heuer unter dem Motto "Zauber, Märchen, Mythen". "Die Besucher dürfen sich auf ein schwungvolles Programm freuen", sagt Greiner. Das Konzert wird am Sonntag, 10. März, ab 15.30 Uhr im Schloss Zell an der Pram als Benefizkonzert der Goldhauben des Bezirks Schärding wiederholt. Eintrittskarten zum Preis von 15 Euro sind bei allen Musikern des VIB, bei der Volksbank Schärding sowie am Gemeindeamt in Brunnenthal erhältlich.

