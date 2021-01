"Verratet eure Nachbarschaft": Mehrere Demos gegen Corona-Maßnahmen

Der Protest fand in Braunau, Schärding und in Ried statt. Die Teilnehmer hatten Schilder mit Slogans wie „Opfert alles der Hygiene!“ „Unser Atem tötet!“, Maskenpflicht ein Leben lang“ umgehängt. Die Demonstranten marschierten, mit Schutzanzügen und weißer Maske bekleidet, im Gleichschritt unter Begleitung einer Computerstimme durch die Innviertler Bezirksstädte. Das Zuschauerinteresse war relativ groß. In Ried kamen rund 300 Schaulustige zu dieser Demo.

Demo am Samstag in Ried im Innkreis Bild: Daniel Scharinger (Daniel Scharinger)

Von der Maskenpflicht bzw. ausreichend Sicherheitsabstand war nicht viel zu sehen. Einige Teilnehmer begrüßten sich sogar per Handschlag.

"Corona-Zombies" in Schärding Bild: Daniel Scharinger (Daniel Scharinger)

Die Polizei begleitete den Zug, hielt sich aber im Hintergrund.

Lesen Sie auch: Am Freitag fand am Linzer Hauptplatz eine Corona-Demonstration mit rund 1000 Beteiligten statt.

