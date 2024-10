Verkehrsunfall in Kirchdorf am Inn forderte 4 Verletzte

Notarzt, Rotes Kreuz, Rettungshubschrauber, drei Feuerwehren und die Polizei: Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte am Dienstagvormittag im Gemeindegebiet von Kirchdorf am Inn (Bezirk Ried im Innkreis) aus, nachdem auf der B148 ein schwerer Verkehrsunfall passiert war.

Eine 45-jährige Innviertlerin hatte gegen 10:50 Uhr die Kontrolle über ihren Wagen verloren und war auf die Gegenfahrbahn geraten. Dabei kollidierte ihr Pkw mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 60-jährigen Deutschen, der mit seiner Lebensgefährtin (45) und dem achtjährigen Sohn in Richtung Ort im Innkreis unterwegs war.

Per Rettungshubschrauber ins Spital

Der Pkw der Frau überschlug sich um kam auf der Böschung zum Stillstand. Die 45-Jährige wurden per Rettungshubschrauber Europa 3 in das Krankenhaus nach Ried gebracht. Die deutsche Familie wurde von Sanitätern versorgt und ebenfalls ins Spital gebracht.

Einsatzkräfte der Feuerwehren Katzenberg, Kirchdorf am Inn und St. Georgen bei Obernberg richteten eine örtliche Umleitung ein und reinigten die Unfallstelle. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, teilte die Polizei am Dienstagabend mit.





ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.