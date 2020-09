Verein Pondera ist wieder aktiv

Reittherapeutin Ute Zeilinger hatte vor wenigen Tagen auch die erste Turnierteilnahme zu verzeichnen. Das Reitertreffen des Reitvereins Aurolzmünster in Weierfing bot dazu die Gelegenheit. Martina Hörandner und Lea Gschwandtner aus Aurolzmünster sowie Jonas Wiredu aus Linz gingen im Führzügel-Bewerb an den Start, assistiert von Ute Zeilinger und deren Tochter Sophie.

Stephan Maier aus Lambrechten holte im Dressur-Bewerb First Ridden einen dritten Platz. "Endlich konnten unsere Reiterinnen und Reiter ihr Können wieder bei einem Bewerb in der Öffentlichkeit zeigen", sagte Obfrau Monika Simader-Hörandner, die auch ihren Dank an die Familie Schachinger für die Bereitstellung eines Leihpferdes ausdrückte.