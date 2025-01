UVC Ried will den großen Titelfavoriten fordern

Der 3:1-Auswärtssieg am Sonntagabend in St. Pölten war für den UVC McDonald’s Ried der 13. Sieg im 16. Saisonspiel der Volleyball-Bundesliga. Mit 35 Punkten haben die drittplatzierten Innviertler drei Zähler Rückstand auf den Zweiten Hartberg. Überlegener Tabellenführer ist die Mannschaft von Hypo Tirol, die noch keinen einzigen Punkt abgeben musste. Das bisherige Satzverhältnis: 48:3. Alles andere als der Titelgewinn der Tiroler wäre eine mittelgroße Sensation. In der vorletzten Partie des Grunddurchgangs kommt es am kommenden Samstag, 1. Februar, um 18 Uhr im Volleydome zum Spitzenspiel zwischen dem UVC Ried und Tirol. Die Vereinsverantwortlichen hoffen bei diesem Schlagerspiel auf ein volles Haus.

Karten gibt es auf der Website des UVC Ried und an der Abendkasse. Das letzte Spiel vor dem Start der Viertelfinal-Play-offs absolvieren die Rieder dann am Samstag, 8. Februar, auswärts gegen den Tabellenzweiten Hartberg.

Mehr zu diesem Spiel lesen Sie am Freitag in den OÖN.

