UVC Ried lädt zur Fanfahrt nach Zwettl

Mit 3:1 behielten die Volleyballer des UVC McDonald’s Ried gegen Waldviertel im ersten Spiel der Viertelfinal-Serie die Oberhand. Morgen, Samstag (19 Uhr), steht das Rückspiel in Zwettl auf dem Programm, bei dem die Rieder mit einem weiteren Erfolg ins Halbfinale einziehen würden.

Zur Unterstützung der Mannschaft bietet der UVC Ried eine Fanfahrt ins Waldviertel an. "Wir rufen unsere treuen Fans auf, ins Waldviertel mitzufahren. Mit ihrer Unterstützung hoffen wir, gleich am Samstag den Sack zuzumachen", sagt Obmann Roman Lutz. Abfahrt ist am Samstag um 15.30 Uhr beim Raiffeisen Volleydome am Messegelände. Kosten inklusive Eintritt: 35 Euro. Eine Anmeldung ist unter uvc-tickets.at erforderlich. Sollte das Spiel am Samstag verloren gehen, geht es gleich am darauffolgenden Sonntag in einem Entscheidungsspiel in Zwettl um den Einzug ins Halbfinale.

