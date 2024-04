Unfall mit 1,74 Promille: Innviertler (24) ist Führerschein los

Zwei schwer beschädigte Fahrzeuge, zwei Leichtverletzte und eine Führerscheinabnahme: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstag im Gemeindegebiet von St. Aegidi (Bezirk Schärding): Ein 24-jähriger Einheimischer hatte sich gegen 12:30 Uhr sturzbetrunken hinter das Steuer eines Wagens gesetzt. Auf der L517 verlor er bei der Fahrt in Richtung Neukirchen am Walde die Kontrolle über den Pkw, der seinem Vater gehört, und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit dem Auto eines 65-jährigen Innviertlers.

Zwei Frauen leicht verletzt

Während beide Lenker den Unfall unversehrt überstanden haben dürften, klagen die Mitfahrerinnen des 65-Jährigen über leichte Schmerzen im Brustbereich. Die Frauen im Alter von 65 und 40 Jahren suchten selbstständig einen Arzt auf. Ein Alkotest ergab bei dem 24-Jährigen einen Wert von 1,74 Promille, teilte die Polizei am Nachmittag auf OÖN-Anfrage mit. Er musste seinen Führerschein vorläufig abgeben. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

