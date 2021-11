LOHNSBURG. Am Samstag, 6. November, findet um 19 Uhr beim Turmwirt in der Stelzen ein Abend für Tanzbegeisterte statt. Die Turmfalken werden bei freiem Eintritt Hits aus den 60er-, 70er- und 80er-Jahren bringen.

KIRCHHEIM. Die Trachtenkapelle Kirchheim erreichte beim Herbstbläsertag in Braunau in der Leistungsstufe D 92 Punkte. Mit den Stücken "Hey Jude", "Man in the Ice" und "The Cave" erreichten die Musiker eine Goldmedaille.

RIED, ORT/I. Die Präsentation des neuen Buches "Die Zeitung war der Oberjäger. Blatt und Schuss 1848" von Wolfgang Marschall und den Krammerer Sängern am Donnerstag, 18., (Leitnergut Ort) und Freitag, 19. November, (Stadtsaal Ried) ist abgesagt.

PASSAU/SUBEN. Nicht schlecht staunten Beamte der Verkehrspolizei Passau, als sie am Grenzübergang Suben einen Schwertransport zur nötigen Begleitung abholen wollten. Als sie eintrafen, war der Transport bereits in Richtung Passau unterwegs. Der Lenker wird angezeigt.