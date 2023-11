Turnverein Ried lädt zur Ballnacht

Der Verein, der in diesem Jahr sein 175-jähriges Jubiläum feiert, hat dabei ein Programm mit vielen Höhepunkten auf die Beine gestellt. Eröffnet wird der Ball um 20.30 Uhr von mehr als 120 Debütantenpaaren der Tanzschule Hippmann. Das "pt art Orchester" wird den Abend musikalisch umrahmen und die Besucher dazu einladen, das Tanzbein zu schwingen. Eine Showtanzeinlage der Tanzschule Hippmann und ihrer Profitanzpaare rundet den Abend ab. Ballkarten sind im Büro des Turnvereins sowie in der Papierhandlung DIM am Rieder Hauptplatz erhältlich.

