Trotz vieler Verletzter hoffen Gladiators am Samstag auf Heimsieg

"So ein Verletzungspech hatten wir noch nie. Ich hoffe, das bleibt eine einmalige Sache", sagte Raffael Gruber, Headcoach der Monobunt Gladiators Ried am Donnerstagabend im OÖN-Gespräch.

Beim ersten Saisonheimspiel in der AFL Divison II am Samstagnachmittag (14 Uhr, Klaus-Roitinger-Stadion) gegen die BSK Ravens aus Bischofshofen fehlen bei den Riedern fast 20 Spieler wegen diverser Verletzungen, darunter mit Lukas Ziegler und Markus Burgstaller auch zwei Kapitäne.

"Ich kann aktuell nur auf 35 Spieler zurückgreifen, optimal wären 45 bis 50", sagt Gruber. Einige Akteure werden im Laufe der kommenden Wochen zurückkehren, mehrere fallen wegen schwerer Verletzungen hingegen die gesamte Saison aus.

Das erste Saisonspiel verloren die Gladiators vergangene Woche mit 0:28 gegen die Huskies Wels. Noch mehr als die Niederlage schmerzt, dass sich in dieser Partie sechs Spieler verletzt haben.

"Feuerprobe" für junge Spieler

Vor dem Duell gegen die Ravens zeigt sich Gruber aber trotz der angespannten Personalsituation durchaus zuversichtlich. "Einige junge Spieler kommen erstmals zum Einsatz, wenn man so will, ist es eine Feuerprobe. Wir haben gut trainiert, und ich bin zuversichtlich, dass wir mit der Unterstützung unserer Fans eine gute Leistung abliefern werden."

Auf die Frage, wie stark er die Ravens einschätzt, antwortet der Headcoach der Gladiators: "Das ist ganz schwer zu sagen, weil die Ravens mit einem anderen Team fusioniert haben. Zudem gibt es einen neuen Headcoach. Wir konnten unseren Gegner in der ersten Runde auch nicht beobachteten, da dieser spielfrei hatte."

Vom ursprünglichen Saisonziel, dem Erreichen der Aufstiegsplay-offs, ist man bei den "Gladiatoren" abgerückt.

"Am wichtigsten ist jetzt, dass wir nicht absteigen", sagt Gruber, dessen Vorfreude auf das erste Heimspiel in diesem Jahr groß ist: "Es ist für uns immer etwas ganz Besonderes, vor unseren lautstarken und sensationellen Fans zu spielen. Ich hoffe auf 500 bis 600 Zuschauer im Colloseum Noricum."

Stimmungsmacher "Primus Gladius"

„Wir sind seit einigen Jahren bei den Spielen fix dabei, auch auswärts. Daher haben wir uns Anfang des Jahres entschlossen, den ersten offiziellen Fanclub der Gladiators Ried zu gründen“, sagen Peter Schaller und Daniel Hager, die beiden Obmänner des Vereins „Primus Gladius“.

Die Premiere feierte der Fanclub beim Auswärtsspiel am vergangenen Wochenende in Wels. „Wir sind derzeit 14 Mitglieder, aber wir hoffen natürlich, dass in den kommenden Wochen zahlreiche neue Unterstützer dazukommen“, sagt Hager im OÖN-Gespräch. Nach der klaren Niederlage in Wels soll es heute Nachmittag besser laufen. „Natürlich hoffen wir auf einen Sieg und viele Zuschauer auf der Tribüne. Wir werden die Gladiators lautstark unterstützen“, sagen Hager und Schaller.

Obwohl der Fanclub erst seit rund drei Monaten existiert, gibt es bereits einen Onlineshop mit diversen Fan-Utensilien. Diese können auch bei den Heimspielen erworben werden. „Heuer bauen wir den Verein auf, ab der kommenden Saison wird der Reinerlös dann der Jugendarbeit der Gladiators Ried zugutekommen“, sagt Hager.

Mehr Infos auf der Homepage unter www.primusgladius.at

