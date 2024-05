Titelrennen in der 1. Klasse Nordwest wird ein Fall für zwei

Unverhofft kommt oft. Das trifft in dieser Spielzeit vor allem auf die Union St. Roman zu. Nachdem das Team aus dem Sauwald in den vergangenen Jahren stets in den unteren Tabellenregionen der 1. Klasse Nordwest beheimatet war, sind die "Rominger" in dieser Saison mittendrin im Kampf um den Aufstieg in die Bezirksliga. Nach einem überragenden Herbst und 28 Punkten ist man zwar nach bislang "nur" 14 Zählern in der Rückrunde mittlerweile hinter Diersbach auf Rang zwei zurückgerutscht, der Vorsprung auf den Spitzenreiter beträgt aber nur einen Punkt. Da der Dritte aus Raab schon sechs Zähler hinter St. Roman liegt, wird das Rennen um den Titel wohl ein Fall für zwei.

Ball bleibt flach

Beide Vereine wollen sich aber auch im Saisonendspurt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. "Wir wissen, wo wir herkommen. Der Aufstieg ist kein Muss", sagt St.- Roman-Sportchef Konrad Grömmer. "Die Rückrunde ist bisher ein Auf und Ab. Aber es war zu erwarten, dass im Frühjahr die Ausfälle aufgrund von Sperren und Verletzungen mehr werden. Und dass die Liga sehr ausgeglichen ist, ist auch kein Geheimnis."

Ähnlich bewertet man auch die Lage bei Mitkonkurrent Diersbach, der im Frühjahr richtig in Fahrt gekommen ist. Siebe Siege, ein Remis und eine Niederlage lautet die derzeitige Rückrundenbilanz. "Wir wollen Woche für Woche einfach unsere Leistung bringen. Das war unser Zugang und wird es auch bis zum Schluss bleiben. Alles andere ist für uns nicht interessant", sagt Josef Steinmann, Sektionsleiter des aktuellen Tabellenführers. "Klar ist, dass wir körperlich fit und gut drauf sind. Wenn wir so weiterspielen, werden wir uns vorne behaupten können." Und am Ende könnte als Zweiter zumindest die Relegation als Ergebnis herausspringen.

"Egal wie es ausgeht, wir werden am Ende der Saison was zu feiern haben. Unser Ziel, den Klassenerhalt, haben wir bereits meilenweit übertroffen. Sollten wir zum Schluss Relegation spielen oder sogar direkt aufsteigen, wäre das eine super Sache. Aber wir sind allgemein sehr ruhig und zufrieden hier im Verein", sagt St. Romans Grömmer.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle der 1. Klasse Nordwest.

