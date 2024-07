Thomas Philipps hat eröffnet

Geboten würden mehr als 18.000 Produkte und wöchentlich 200 neue Aktions- und Saisonartikel für Garten, Haushalt, Hobby, Haustier und den täglichen Bedarf auf 1600 Quadratmetern Verkaufs- plus 300 Quadratmetern Außenfläche, so die Kette.

"Gerade in Grenzregionen ist es für Konsumenten einfach, angesichts der galoppierenden Inflation ins deutsche Ausland auszuweichen. Mit unserem neuen Thomas-Philipps-Markt in Ried bieten wir jetzt deutsche Discounterpreise im Inland und fördern damit auch den regionalen Wirtschaftskreislauf", so Martin Gaber, Geschäftsführer von Thomas Philipps Österreich. Marktleiter am neuen Standort ist Manuel Gusenleitner. Bei Thomas Philipps gebe es alles, was für Haushalt, Heim, Garten und Tier gebraucht werde.

