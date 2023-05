Theatergruppe "Lampenfieber" feiert Comeback

Nach sechs Jahren Schaffenspause kehrt der Theaterverein Lampenfieber aus Maria Schmolln am Freitag, 5. Mai auf die Bühne zurück. Mit den Proben wurde unter der Regie von Hans Zillner im Jänner begonnen.

Aufgeführt wird die Komödie "Mit besten Empfehlungen". In dieser geht es um das Erklimmen der Karriereleiter, Empfehlungen, Freundschaftsdienste und kleinere Gefälligkeiten. Das Stück, das eigentlich ein älterer Klassiker ist, wird dabei neu interpretiert. Dass dabei Geschehnisse der jüngeren Vergangenheit auftauchen, macht die "Schmollner Inszenierung" zu einem besonderen Stück.

Die von Hans Schubert vor mehr als 60 Jahren geschriebene Komödie steht in Maria Schmolln nicht zum ersten Mal auf dem Spielplan. Bereits 1996 wurde das Stück aufgeführt. Wie schon vor 27 Jahren stehen Wilfried Gerner in der Hauptrolle des Josef Plötzl und Andreas Robitza als dessen Widersacher gemeinsam auf der Bühne.

Zusammen mit Zillner, der bei allen Produktionen seit 1991 als Regisseur tätig ist, und dem Ensemble will die Theatergruppe Lampenfieber auch 2023 einen satirischen Blick auf die aktuelle "Freunderlwirtschaft" werfen und damit das Publikum zum Lachen bringen.

Die Premiere von "Mit besten Empfehlungen" steigt am Freitag, 5. Mai, um 20 Uhr in der Mehrzweckhalle in Maria Schmolln.

Die Theatergruppe Lampenfieber führt das Stück "Mit besten Empfehlungen" insgesamt fünf Mal in der Mehrzweckhalle Maria Schmolln auf. Die Termine: 5. Mai, 6. Mai, 12. Mai und 13. Mai jeweils um 20 Uhr. Am 14. Mai geht es um 19 Uhr los. Karten können online reserviert werden. Mehr unter theaterlampenfieber.jimdofree.com

