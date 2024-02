Tarockspieler messen sich wieder in Ried

Der Wettbewerb zählt mittlerweile zu den größten Turnieren des Landes und ist heuer auch wieder Teil des Hausruckcups. Zwischen 120 und 170 Teilnehmer erwarten die Organisatoren Karl Großbötzl und Alfons Fischer-Költringer. Das Turnier wartet in diesem Jahr mit zwei Neuerungen auf: Zum einen wird ein Preis für die beste Teilnehmerin vergeben. Gleiches gilt zum anderen für den bestplatzierten Innviertler beziehungsweise die bestplatzierte Innviertlerin. Turnierbeginn ist um 15 Uhr, die Anmeldung erfolgt direkt am Spielort in der Bauernmarkthalle. Der Reinerlös der Veranstaltung wird vollständig für soziale Hilfe in der Region Ried verwendet.

