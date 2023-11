Tag der offenen Tür in der Technischen Mittelschule Ried

Einblicke in den Schulalltag

Von 14 bis 16 Uhr findet der "Tag der offenen Tür" statt. Die perfekte Gelegenheit, um sich die Schule anzuschauen und sich über die unterschiedlichen Angebote zu informieren – wobei es nicht bei der reinen Information bleiben soll. Die Besucher haben an diesem Nachmittag die Gelegenheit, sich einen Eindruck von den verschiedenen Schwerpunkten (Technik, Kreativ, Elementar) zu verschaffen und dabei selbst aktiv zu werden: am Mikroskop, beim Zeichnen und technischen Werken, Musizieren, in den Informatikräumen, bei physikalischen Experimenten und vielem mehr.

