SV Ried mit vier "jungen Wilden" zum Kantersieg gegen Stripfing

Den bereits dritten 5:0-Sieg der laufenden Saison feierten die Fußballer der SV Guntamatic Ried am Freitag in der Zweiten Liga. Gegner Stripfing war chancenlos, die Partie durch zwei frühe Tore von Wilfried Eza (9. Minute) und Fabian Wohlmuth (14.) früh quasi vorentschieden.

Mit Arjan Malic (18), der das 3:0 mit einem sehenswerten Schuss erzielte, Jonas Mayer (19) und Fabian Rossdorfer (18) standen drei junge Talente aus der eigenen Akademie in der Startelf. In der 29. Minute musste Verteidiger Lumor verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Mit Benjamin Sammer feierte ein weiterer 18-Jähriger sein Debüt bei den Riedern. Sammer stand erst zum zweiten Mal im Kader. Gegen den routinierten Stripfing-Stürmer und Ex-Rieder Darijo Pecirep machte Sammer ein starkes Spiel.

Lob für Akademie-Arbeit

"Ich muss heute speziell ein großes Lob und Kompliment an die Arbeit in der Akademie aussprechen. Es sind vier junge Akademiespieler auf dem Platz gestanden. Ein weiteres Kompliment geht an die Führungsspieler Ante Bajic, Andreas Leitner und Oliver Steurer. Wie die Routiniers die jungen Spieler auf dem Platz geführt haben, war großartig", sagte SV-Ried-Trainer Maximilian Senft nach dem Spiel. Lob für den Debütanten gab es auch von Kapitän und Torhüter Andreas Leitner: "Benjamin Sammer hat es von Anfang an gleich super gemacht. Wir freuen uns sehr für ihn. Überraschend war es für uns aber nicht, wir sehen schließlich im Training, was er draufhat."

Härtetest in Leoben

Am kommenden Freitag gastiert die SV Ried in Leoben. Der Aufsteiger ist mit einem Punkt Vorsprung auf Ried Tabellendritter und die Mannschaft der Stunde. Im ÖFB-Cup steht Leoben im Halbfinale. "Leoben macht es unglaublich derzeit. Wir müssen dagegenhalten – wenn wir unser Spiel durchziehen, bin ich davon überzeugt, dass wir dort drei Punkte holen können", sagte Leitner.

