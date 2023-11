SV Ried bietet Abos für die Frühjahrssaison an

Im Vorverkauf gibt es ab sofort ein Sitzplatz-Abo für Erwachsene ab 100 Euro. Das Stehplatz-Abo kostet 65 Euro. Damit kann man bis zu 44 Euro gegenüber dem Kauf von sieben Einzelkarten sparen. Wer sich bis zum 1. Dezember das Frühjahrsabo in der Geschäftsstelle der SV Ried kauft, erhält ein Gratisticket für das letzte Heimspiel in diesem Jahr gegen den FAC. Diese Partie findet am Sonntag, 3. Dezember, um 10.30 Uhr statt. "Jeder einzelne Fan trägt mit seinem Besuch zur tollen Stimmung in der Innviertel-Arena bei", sagt SV-Ried-Geschäftsführer Rainer Wöllinger.

