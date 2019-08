Aurolzmünster: Vermisster Mann wieder aufgetaucht

Große Aufregung herrschte am Donnerstag und Freitag in Aurolzmünster. Grund: eine groß angelegte Suchaktion der Feuerwehr und der Polizei. Ein 57-jähriger Mann war seit Montag abgängig. Sogar ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera wurde eingesetzt, ein Einsatzstab mit Vertretern der Polizei, Feuerwehr und Vertretern der Bezirkshauptmannschaft im Feuerwehrhaus Aurolzmünster eingerichtet.

Die Suchaktion wurde am Donnerstag spät in der Nacht abgebrochen und am Freitag fortgesetzt. Zum Glück mit einem Happy End. Der Mann tauchte laut Pressestelle der Polizei Oberösterreich gegen 13 Uhr plötzlich wieder auf. Laut ersten Informationen dürfte er sich bei Freunden aufgehalten haben.

