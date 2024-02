Studieren, aber was? In der HTL Braunau Antworten suchen

Informationen über Studienmöglichkeiten aus erster Hand gibt’s am Montag in der HTL Braunau.

30 Universitäten, Fachhochschulen, pädagogische Hochschulen und Studienberatungsstellen aus Österreich und dem angrenzenden Bayern schicken am Montag, 12. Februar, Vertreter nach Braunau, die über die jeweiligen Studien beziehungsweise Beratungsangebote informieren. Alle Interessierten sind an diesem Tag willkommen. Von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr stehen die Vertreter Rede und Antwort, viele von ihnen sind selbst Absolventen der HTL oder der benachbarten HLW in Braunau.

"Leider brechen immer noch in einigen Studienrichtungen rund 50 Prozent der Anfänger ein Studium wieder ab, weil sie erkennen, dass es die falsche Wahl war. Durch gezielte Information und die Möglichkeit, sich mit unterschiedlichen Szenarien auseinanderzusetzen, wollen wir diese Ausfallquote zumindest bei unseren Schülern entsprechend vermeiden. Sie sollten bestens informiert ihre Entscheidung treffen und diese dann nach Möglichkeit auch beibehalten, weil es die richtige war", sagt Karin Gaisbauer.

Die Bildungsberaterin organisiert seit 2020 die jährliche Studieninformationsbörse in der HTL Braunau. Ergänzt wird das Beratungsangebot in der Aula durch zusätzliche Vorträge, in denen sich die einzelnen Einrichtungen genauer vorstellen. "Dadurch schaffen wir es, dass sich die Schüler einen Gesamtüberblick verschaffen können vom überaus großen Angebot der Studienrichtungen in Österreich und Bayern", betont Gaisbauer.

