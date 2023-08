Stadionsuche bei der Union Gurten für das Spiel des Jahres

"Die Union Gurten feierte in Ried ein großes Fußballfest", titelten die OÖN nach dem Cup-Spiel gegen Red Bull Salzburg am 30. August 2022. Die Gurtner boten in der zweiten Runde des ÖFB-Cups dem österreichischen Meister und Champions-League-Teilnehmer einen tollen Kampf. Rund 4000 Fans kamen zum Spiel der 1200-Einwohner-Gemeinde Gurten in die Innviertel-Arena nach Ried.

Ein ähnliches Fußballfest erhoffen sich die Gurtner auch in dieser Cup-Saison. Das Glück meinte es gut mit dem Regionalligaverein. Mit Rapid trifft die Mannschaft von Trainer Peter Madritsch daheim auf den wahrscheinlich populärsten Fußballverein des Landes. Zudem spielt mit Ante Bajic ein ehemaliger Gurten-Kicker beim österreichischen Rekordmeister. Der Spieltermin liegt zwischen dem 26. und 28. September. "Es ist unglaublich. Nach Salzburg im vergangenen Jahr dürfen wir heuer gegen den nächsten sehr attraktiven Gegner spielen. Die Mannschaft, die Funktionäre und der gesamte Verein haben sich das durch die harte Arbeit mehr als verdient. Jeder arbeitet Tag für Tag so viel für unseren Club. Daher freut mich das umso mehr", sagt Madritsch.

Viel los in der Innviertel-Arena

Wo dieses Match ausgetragen wird, ist aber noch völlig offen. In der Park21-Arena in Gurten nicht, das steht so gut wie fest. "Das können wir uns abschminken", sagt Madritsch. Als Ausweichstadion haben die Gurtner die Innviertel-Arena angegeben. Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass tatsächlich im Stadion der SV Ried gespielt werden kann.

Die Rieder kicken voraussichtlich am Dienstag, 26. September, im ÖFB-Cup gegen den Bundesligisten Wolfsberger AC. Am darauffolgenden Freitag (29. September) findet das Zweitliga-Heimspiel gegen Horn statt. Zudem hat die zweite Mannschaft der SV Ried am 30. September ein Regionalliga-Heimspiel in der Innviertel-Arena geplant. "Der aktuelle Stand ist, dass es nicht geht. Wir sind in dieser Woche mit drei geplanten Heimspielen selber am absoluten Limit", sagt SV-Ried-Geschäftsführer Rainer Wöllinger. Bei der Abmachung mit Gurten habe man explizit angegeben, dass man das Stadion nur dann zur Verfügung stellen könne, wenn es sich mit dem Eigenbedarf vereinbaren lasse. Das sei nun leider nicht der Fall. Für die Mannschaft von Austria Salzburg, die ebenfalls unter anderem das Stadion in Ried als Ausweichstadion angegeben habe, gelte dasselbe. Salzburg wurde der Erzrivale Red Bull Salzburg zugelost.

Ganz aufgegeben hat man die Hoffnungen in Gurten, dass in der Innviertel-Arena gespielt werden kann, noch nicht. Am Dienstagabend nach Redaktionsschluss dürfte dieses Thema noch bei einem Treffen des SV-Ried-Präsidiums angesprochen worden sein.

Roitinger-Stadion als Option?

"Natürlich würden wir unglaublich gerne in der Innviertel-Arena spielen", sagt Gottfried Weinberger, der Obmann der Union Gurten. Mögliche Alternativen dürften das das Klaus-Roitinger-Stadion in Ried (altes Stadion) oder das Stadion in Braunau sein.

