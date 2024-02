Schüler zu Besuch bei Josko in Kopfing

Um einen Einblick in die Arbeit von Josko zu bekommen, besuchten die Schüler der Polytechnischen Schulen Münzkirchen, St. Marienkirchen und Raab den Familienbetrieb. Neben einer Unternehmenspräsentation blickten die Schüler bei einer Führung durch die Produktion hinter die Kulissen der Fenster- und Türenherstellung.

Anschließend ging es raus in die Natur zum Baumkronenweg Kopfing, wo sie bei Geschicklichkeitsspielen erfuhren, was Zusammenhalt für Josko bedeutet. Eine enge Zusammenarbeit herrscht zudem zwischen Josko und der Mittelschule Münzkirchen: Der Werkunterricht findet in der Lehrwerkstatt von Josko statt.

