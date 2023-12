Schneechaos: Christkindlmarkt in Braunau verschoben

Eigentlich hätte der idyllische und beliebte Braunauer Christkindlmarkt im Palmpark am Donnerstag, 7. Dezember, öffnen sollen. Doch wegen der Schneelage muss er aus Sicherheitsgründen verschoben werden, teilt das Stadtmarketing Braunau-Simbach mit. "Über die Durchführung an den darauffolgenden Wochenenden wird spätestens Anfang kommender Woche entschieden", sagt Geschäftsführer Georg Bachleitner. Auch der Wochenmarkt am Mittwoch, 6. Dezember, am Braunauer Stadtplatz wurde bereits abgesagt.

