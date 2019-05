"Schandfleck" im Pramtal gehört bald der Vergangenheit an

Die Freude ist groß in Taufkirchen an der Pram: Ein „Schandfleck“ der Pramtalgemeinde gehört endlich der Vergangenheit an. Zwei engagierte Unternehmer aus Sigharting kauften das Areal des ehemalige Milchtrockenwerks des Unternehmens Schärding im Ort, das seit mittlerweile 20 Jahren leer steht. Die Sanierung läuft bereits. Für die ersten Mieter stehen schon Flächen bereit.

Neben der Molkerei, in der die „Schärdinger Sommerbutter“ seine Entstehungsgeschichte schrieb, wurde im Jahr 1969 das zweite Milchtrockenwerk im Innviertel gebaut. „Damals wurde in den Medien berichtet, dass Taufkirchen ein neues Wahrzeichen bekommen hat. Nicht einmal 30 Jahre später gab es jedoch ein trauriges Ende dieser Erfolgsgeschichte“, sagt Taufkirchens Bürgermeister Paul Freund (VP). Die mittlerweile neue Eigentümergruppe AMF beziehungsweise das Tochterunternehmen Lactoprot beschloss, aufgrund der angespannten finanziellen Lage, das Aus für den Standort Taufkirchen.

1999 wurde das Areal von der ANI Nährmittel Industrie und Handels GesmbH übernommen. „Die Euphorie über den Kauf war groß, hieß es doch seitens des türkischen Konzerns, sich in der EU ein Standbein schaffen zu wollen. Die Gemeinde ging davon aus, dass neue Arbeitsplätze geschaffen werden und das riesige Areal nicht als Ruine übrig bleibt“, sagt Paul.

Gekommen ist es jedoch anders. Mittlerweile steht das Gebäude seit zwei Jahrzehnten leer. „Ich habe mehrmals Kontakt mit dem türkischen Besitzer aufgenommen, aber da kam nie was zurück. Auch ein Taufkirchner Unternehmer zeigte Kaufinteresse, aber zu einem Abschluss ist es nie gekommen“, sagt Freund. Bis jetzt. „Als vor drei Wochen der Anruf kam, dass der Verkauf unter Dach und Fach ist, war meine Erleichterung groß.“

Generalsanierung bis Ende 2019

Gekauft hat das Areal in Taufkirchen die KSImmo mit Sitz in Sigharting. „Eigentlich habe wir uns das Areal daneben angesehen. Als der Makler uns dann noch das Gebäude daneben gezeigt hat, war das enorme Potenzial klar“, sagen die beiden Geschäftsführer Philip Kieslinger und Christian Schano. Durch die massive Bauweise sei die Grundsubstanz des Gebäudes sehr gut.

„Wir werden bis Jahresende alles generalsanieren. Unsere zukünftigen Mieter können sich noch mit Wünschen einbringen und die Möglichkeiten sind nahezu uneingeschränkt. Egal ob Lagerfläche, Verkaufsraum, Büro oder Ordination – wir bieten Mietflächen ab 1,5 Euro pro Quadratmeter von zehn bis 6.000 Quadratmeter“, sagt Kislinger. Interessenten können sich bereits unter Tel.: 0664/5449717 melden.

Artikel von Bianka Eichinger Lokalredakteurin Innviertel b.eichinger@nachrichten.at