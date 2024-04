Russland-Experte Gerhard Mangott stellt in Ried sein neues Buch vor

Russland-Experte Gerhard Mangott gastiert am Montag, 15. April, in Ried.

Gerhard Mangott, Politikwissenschaftler und Professor für Politikwissenschaft mit der Spezialisierung auf Internationale Beziehungen und Sicherheitsforschung im post-sowjetischen Raum an der Universität Innsbruck, gastiert am Montag, 15. April, in Ried. Dabei wird der Russland-Experte in der Raiffeisenbank sein neues Buch "Russland, Ukraine und die Zukunft" vorstellen und auf die jüngsten Geschehnisse in den beiden Ländern eingehen.

In seinem Buch "Russland, Ukraine und die Zukunft" beschreibt Gerhard Mangott den schwersten militärischen Konflikt in Europa seit Jahrzehnten, dessen Folgen bisher kaum absehbar sind. Der Krieg Russlands in der Ukraine ist auch ein Konflikt, der die Welt spaltet: geopolitisch, etwa zwischen China und den USA, und ideologisch, was gerade die hitzigen Debatten über die Militärhilfe für die Ukraine in Europa zeigen.

Wohin führt der Krieg?

Doch Ideologie ist fehl am Platz, wenn man verstehen will, wie es zu diesem Krieg kam und wohin er führen wird. Der renommierte Russland-Experte analysiert präzise und verständlich Hintergründe, Folgen und die Frage, ob in Russland ein Massenumsturz von unten oder eine Palastrevolte gegen Wladimir Putin denkbar ist – und was das für Russland, für Europa und für die Welt bedeuten würde. Nach der Buchpräsentation wird Mangott auf die aktuelle Lage in der Ukraine eingehen und den anwesenden Besuchern allfällige Fragen beantworten.

Vorverkaufskarten um elf Euro sind in der Buchhandlung DIM in Ried erhältlich. Abendkassa: 14 Euro. Weitere Informationen gibt es bei Doris Dim-Knoglinger unter der Telefonnummer 07752/82026.

