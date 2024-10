Rieder Modellbaumesse: Große Welt in Miniformat erwartet erneut Ansturm

Ein neuerlicher Besucheransturm ist bei der nächsten Auflage der internationalen Modellbaumesse am 19. und 20. Oktober in den Hallen der Messe Ried zu erwarten. Unglaubliche 97,1 Prozent der Besucher gaben im Vorjahr an, die Messe weiterzuempfehlen, so die Veranstalter. Auch das heurige Programm hat das Zeug zum Besuchermagneten, längst hat sich die Qualität der Rieder Modellbaumesse über die Region hinaus herumgesprochen – aus dem benachbarten Bayern kommen sehr viele Fans.

Die bereits 16. Auflage der von den OÖN präsentierten Erfolgsmesse erstreckt sich auf acht große Hallen sowie den überdachten FACC Sky Dome, 183 Aussteller und Vereine aus sechs Ländern sind angekündigt. Die Palette reicht vom Plastik- und Kartonmodellbau über RC-Modelle, Modelleisenbahnen und Lego bis hin zu einer Playmobil-Ausstellung.

"Es ist höchst erfreulich, dass es uns jedes Jahr gelingt, Bewährtes und Neues nach Ried zu bringen. Die zigtausenden Besucher und die strahlenden Augen unserer Gäste sind die größte Auszeichnung dafür", sagt Messedirektor Helmut Slezak. Modellbauer aus ganz Österreich und aus vielen Teilen Europas werden von der größten Ausstellung im deutschsprachigen Raum im Bereich Plastik- & Kartonmodellbau gelockt. Fachhändler bieten eine breite Palette an Produkten, Bausätzen und Zubehör. Hunderte verschiedene Modelle gibt es in diesem Messebereich zu bestaunen.

Junge und auch viele ältere Gäste Bild: Weihbold

Die Initiatoren der ersten Modellbauausstellungen in Ried, die Modellbaufreunde Ried, feiern heuer übrigens ihr 30-jähriges Jubiläum. "Stolz sind wir auch auf unsere Workshops, die heuer von ausgezeichneten Modellbauern aus Deutschland, Italien, der Schweiz und Österreich abgehalten werden", so Obmann Gottfried Schachinger. Die Teilnahme an den Workshops in der Halle 18 ist im Messe-Eintritt inkludiert. Zeiten und Themen finden sich auf www.modellbau-ried.at – zudem gibt es eine Jugendbastelecke unter fachmännischer Anleitung.

Ein Höhepunkt sollen heuer zahlreiche beleuchtete Science-Fiction-Modelle werden. Die riesige Halle 19 wird zur Modelleisenbahnhalle, erstmals auf der Messe zu sehen ist eine Spur-1-Anlage. Mädchen und Buben können eine glitzernde Winterlandschaft nachstellen und mit nach Hause nehmen. "Für uns ist die Modellbaumesse natürlich das Highlight des Jahres, auf das wir immer weit im Voraus hinarbeiten", sagt Jonas Stelzhammer, Obmann des 1. Modellbahnclubs Ried.

RC-Klassiker mit Zugkraft: Auf der breitflächigen Modellbaustelle der IG Rad und Kette in der Halle 13 werden Modelle ferngesteuert, diese Baustelle begeistert seit Jahren kleine und große Besucher. Nebenan lassen sich spektakuläre Rennen mit RC-Modellen bestaunen. Die "Nitrofighter Lambrechten" lassen die Motoren im überdachten FACC Sky Dome aufheulen. Kinder absolvieren in Halle 15 den "RC-Truck-Führerschein".

Flieger und Löscheinsätze

Auf einem Indoor-Flugfeld in der Halle 15 zeigen erfahrene Piloten aus ganz Österreich stündlich ihr Können, dazu schwirren selbstgebaute Holzflieger und sogar ein "Zuckerlflieger" umher. Besucher können einen Flugsimulator vom Flugplatz Scharnstein ausprobieren und so in die luftige Welt des Fliegens eintauchen. In einem Hafenbecken in der Halle 16 stechen U-Boote, Fischkutter, Hafenschlepper, Polizeiboote, Kriegsschiffe und Passagierschiffe in See. Mitmachangebot: "Fahre ein Mini-U-Boot im Aquarium und zeige dein Können." Zweimal täglich wird es im Becken heiß – bei Vorführungen kommen Löschboote zum Einsatz, um einen brennenden Holzponton zu löschen.

Halle für Flugzeugfreunde Bild: VOLKER WEIHBOLD

Eine eigene Halle widmet sich dem Lego-Stein, große Themenwelten kommen im Kleinformat daher. Dazu gibt es Eisenbahn, Kieswerk, Ninjago, bewegte Figuren und Roboter. Heuer neu: "Lego meets Slotcar" für alle Rennfahrer im Publikum. Flugzeugmodelle nach realen Vorbildern und landwirtschaftliche Technic-Fahrzeuge in Bewegung sind ebenso angekündigt wie ein Suchspiel in einem Stadt-Eisenbahndiorama. Größer und umfangreicher werden soll der Lego-Schnellbauwettbewerb für junge Besucher.

Zum 65. Geburtstag des Kultgefährts Mini legt sich der Mini-Stammtisch Hausruck-Innviertel mit besonderen Exponaten ins Zeug: 30 Mini aus Lego in den verschiedensten Varianten sowie einige weitere englische Fahrzeuge.

50 Jahre Playmobil: Zum Jubiläum lockt eine eigene Ausstellung samt Glücksrad. Messe-Projektleiter Fabian Berneder: "Ich bin sehr froh, dass wir gemeinsam mit vielen Stammkunden und auch neuen Ausstellern wieder eine großartige und abwechslungsreiche Messe für Jung und Alt auf die Beine stellen können."

