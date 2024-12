70 Jahre Gymnasium Braunau: "Wert der Allgemeinbildung bleibt"

64 Kinder stehen am Beginn einer 70-jährigen Geschichte in Braunau. 1954 waren sie die ersten Schüler des Gymnasiums. Nach acht Jahren haben 19 junge Männer und sieben Mädchen die erste Matura bestanden, einer davon ist der ehemalige Amag-Finanzvorstand Ferdinand Hacker (Bericht nebenan). Heute sind es mehr als 2600 Absolventen. Ein Blick in die Vergangenheit, bei dem ein Stück Italien zum Vorschein kommt.