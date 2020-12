Richard Niedermüller: Er hat Ortsstelle geprägt

"Ohne Richard Niedermüller wäre die Ortsstelle des Roten Kreuzes in dieser Form und an diesem Standort nicht möglich gewesen", erklärte Bürgermeister Gerhard Holzner kürzlich bei der Überreichung der Goldenen Ehrennadel der Marktgemeinde Ostermiething an Richard Niedermüller für seine verdienstvolle Tätigkeit als Ortsstellenleiter des Rotes Kreuzes.

Richard Niedermüller war seit 1985 bei der Rotkreuz-Ortsstelle tätig. Seit dem Jahr 2000 leitete er diese 20 Jahre lang. Im März dieses Jahres übergab er diese verantwortungsvolle Aufgabe an Martin Mandl. Niedermüllers größtes Projekt war der Neubau der Ortsstelle im Ostermiethinger Gewerbegebiet. Während seiner Amtszeit wurde weiters der Fahrzeugpark von zwei auf acht Fahrzeuge aufgestockt. Die Mitarbeiterzahl inklusive freiwilliger Sanitäter erhöhte sich von 30 auf aktuell knapp 160 Personen. Das ist eine hervorragende Bilanz. (fisc)