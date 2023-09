Räder, Bier und Staatsmeister

Unter die Teilnehmer mischten sich auch zwei ehemalige österreichische Radsportgrößen: Der Niederösterreicher Bernhard Rassinger war österreichischer Straßenmeister 1985, zweimaliger Etappensieger bei der Österreich-Rundfahrt und Bronzemedaillengewinner im Mannschaftszeitfahren bei der WM 1987 in Villach. Der gebürtige Braunauer Andreas Langl gewann 1992 und 1993 die Gesamtwertung des Uniqa Classic Rennens, das Rundstreckenrennen in Altheim 1990 und war Teilnehmer an den Olympischen Spielen 1992 in Spanien. Die Kultveranstaltung des Vintage Cycling-Clubs in Ried mit Obmann Hubert Kickinger war heuer erstmals zweitägig: Am Samstag war der Nachwuchs dran. Ein Kinderradrennen über eine Strecke von zehn Kilometern wurde in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing Altheim und der Stadtgemeinde organisiert.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper